“Hugh Hefner identificaba mujeres que no tenían más opción que quedarse en la mansión”: Lisa Guerrero, exmodelo Playboy

En entrevista con La W, la periodista y actriz estadounidense Lisa Guerrero habló sobre Hugh Hefner y la revista Playboy, de la cual fue portada. De igual forma se refirió a las denuncias de abuso sexual que rodean a la mansión Hefner.

“Muchas de las mujeres que hablaron en el documental han venido contando durante años estas experiencias, pero no les creían. No fue sino hasta después del movimiento Me Too y de que Hugh Hefner muriera para que se sintieran más cómodas y seguras para contarle esto a más personas”, expresó Guerrero.

Por otra parte, aseguró que ella fue modelo y portada de la revista Playboy. “Mi experiencia en general fue buena. No tengo una experiencia negativa con Hugh Hefner, un solo episodio, cuando tenía 19 años, Hefner intentó besarme, pero yo le volteé la cara y a él no le gustó”.

Guerrero también habló sobre el legado que debería dejar Hugh Hefner “las personas pueden ser complicadas y aunque este hombre abrió la puerta para que las mujeres pudieran explorar su sexualidad, todas estas mujeres que salieron a la luz están contando una historia similar de abuso. Estoy muy orgullosa de esas mujeres”.

Siguiendo con la conversación, la exmodelo se refirió al documental Secrets of Playboy y lo que se cuenta en el este. “Yo creo que la ficción siempre trae algo de realidad, esas mujeres que han salido a la luz a contar los secretos de PlayBoy recuerdan ejemplos de abuso que se tornaron más oscuros con el tiempo”.

Para finalizar, Lisa Guerrero aclaró que la mansión Playboy sí tenía cámaras en todas partes. “Según los testimonios esto es cierto, escuché a muchas personas que vieron los videos de mujeres y hombres teniendo relaciones y consumiendo drogas (…) hay que creerle a estos hombres y mujeres que dicen que sí había cámaras”.

Agregando que “Hefner escogía muy bien a esas mujeres, eran mujeres que venían de infancia difícil, sin dinero, que habían sufrido de abusos de sus padres o abuelos, escogía a mujeres que no tenían más opción que quedarse en la mansión, que tenían una autoestima baja”.