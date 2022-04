“Se dedicará a hablar de lo que le preocupa a la mayoría de los franceses”: Louis Aliot sobre apoyo a Le Pen

Tras la primera vuelta de las presidenciales en Francia, se conocieron los nombres de quienes se enfrentarán el próximo 24 de abril. Se trata de Emmanuel Macron y Marine Le Pen, quienes finalizado el escrutinio quedaron con el 28.4% y 23.1% de los votos, respectivamente.

Louis Aliot, alcalde de Perpignan y quien apoya a Marine Le Pen, conversó en La W sobre lo que les espera de cara a la segunda vuelta. Según él, la aspirante quiere poner en el centro de la discusión problemas relacionados con el alza de precios y la falta de médicos rurales.

“Considero que ella se va a dedicar a hablar de lo que le preocupa a la mayoría de los franceses y los convencerá de que tiene que salir Macron de la casa presidencial”, indicó Aliot.

A propósito de las críticas a Marine Le Pen por una cercanía con Rusia, aseguró que no se debe confundir la política internacional con el rechazo a la guerra en Ucrania.

“Es una guerra que es, sin duda, un escándalo y que Marine Le Pen rechazó desde el primer momento. Todo el mundo ha sostenido relaciones con Rusia, no podemos confundir la política extrajera con la capacidad de rechazar hechos como este”, argumentó el político en defensa de Le Pen.

Sobre las condiciones de Francia con la Unión Europea, aseguró que si Marine Le Pen queda electa, estaría dispuesta a negociar algunos elementos que, según él, no le favorecen al país.

“Loque no se puede aceptar es que no se admitan cambios cuando hay elementos de la Unión Europea que no funcionan. No es posible que se pueda criticar ni mejorar, solo nos trae cosas buenas, pero cuando sea electa irá a hablar de renegociación”, aseguró.

En las elecciones del pasado domingo los principales derrotados fueron Valérie Pécresse, que se quedó en el 4,75 % de los votos y la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de París, con apenas el 2%.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Louis Aliot, alcalde de Perpignan y quien apoya a Marine Le Pen.