Largas filas y fallos en la plataforma: ¿qué pasa con el pago de impuestos en Bogotá?

Colombia

El pasado mes de marzo, la Secretaría de Hacienda de Bogotá habilitó una nueva plataforma para el pago de impuestos con el propósito de facilitar los trámites de los contribuyentes.

Sin embargo, La W ha conocido que, contrario a su propósito de hacer más rápido y efectivo el trámite en la nueva oficina virtual, las fallas del nuevo portal han obligado a que miles de ciudadanos acudan a los Supercades y se sometan a largas filas durante varias horas para poder pagar sus impuestos de vehículos y predial.

Muchos ciudadanos han denunciado que no han podido registrarse, que no aparecen correctamente los datos personales, que los recibos para el pago no se generan o que algunas facturas han resultado mal liquidadas.