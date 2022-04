Rodrigo Lara y el Nuevo Liberalismo vuelven a enfrentarse: esta vez por la elección del contralor general

Hoy se metió “en Kamila de 11 varas” el senador Rodrigo Lara.

Aquí les habíamos contado que él hará parte de la comisión del Senado que escogerá a los finalistas para el cargo de contralor general. Y lo hará representando al Nuevo Liberalismo, a quien ha criticado por sus decisiones y directivas.

Pero nos confirman que a la Secretaría General del Senado llegó una carta de este partido político donde advierte que Lara no puede ejercer esta función porque, según su versión, no cumplió los requisitos para ser miembro del Nuevo Liberalismo y no aceptó el mecanismo para escoger al candidato presidencial único. En pocas palabras, que esa designación está viciada y se tiene que revocar porque él no los representa.

Sin embargo, en varias ocasiones, el senador Lara ha dicho que él renunció a Cambio Radical y solicitó su ingreso al partido que dirige Juan Manuel Galán. Es más, fue admitido a través de una resolución del 9 de diciembre de 2021, pero el Nuevo Liberalismo la condicionó y no la certificó ante el Consejo Nacional Electoral argumentando que no acató las reglas.

Supimos de primera mano que el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pidió revisar este caso porque si el Nuevo Liberalismo no reconoce a Lara como militante no hay forma de tenerlo ahí. Y en caso de que el partido gane este pulso, el puesto en la comisión será ocupado por el senador y presidente del MIRA, Carlos Guevara, a quien sacaron por incluir a Lara.

Así que lo que se viene podría ser otra pelea jurídica que tiene que resolverse muy pronto porque la comisión se instalará en cuestión de días. Es más, las audiencias públicas en la que serán escuchados los 20 aspirantes al cargo de contralor serán el 20 y 21 de abril a las 10 a.m. en el Capitolio Nacional.