“Freddy rápidamente se hizo querer”: exfutbolista que estuvo con Rincón en el Real Madrid

El exfutbolista Álvaro Benito Villar, quien fue compañero de Freddy Rincón en el Real Madrid, conversó en La W sobre el paso del fallecido deportista colombiano en ese club español.

Villar se había pronunciado a través de sus redes sociales tras la muerte de Freddy Rincón, que calificó como una “injusticia”.

Qué injusto. Descansa en paz, compañero. 🙏🏻 pic.twitter.com/i1OUBoHdqS — Alvaro Benito Villar (@AlvaroBenitoV) April 14, 2022

En W Radio recordó los momentos en la cancha y en el camerino junto a Rincón. “Me acogieron muy bien, entre esas personas estaba Freddy quien rápidamente se hizo querer, era una persona muy cariñosa, con un sentido del humor, daba gusto tenerlo como compañero”, indicó

A propósito de las capacidades deportivas de Freddy Rincón, aseguró: “en los entrenamientos era tremendo verle todas las capacidades que tenía”.

El fichaje del futbolista en el Real Madrid fue en agosto de 1995 y se convirtió en el primer colombiano en llegar a ese equipo. “Me dejaba con la boca abierta y no era capaz de trasladarlo a la cancha. Hay un año que no se consiguen los objetivos y había que cambiar muchas cosas, el hecho de afrontar la presión en el Real Madrid no es fácil”, explicó.

Finalmente destacó el sentido del humor de Freddy Rincón, contó que “siempre estaba de bromas” y reveló que llegó a tener una relación cercana con el colombiano.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Álvaro Benito Villar, exfutbolista español que estuvo con Freddy Rincón en el Real Madrid.