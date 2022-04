“Da tratamiento de bolsa de empleo a la Universidad Externado”: Ramiro Bejarano critica aspiración de Emilio Archila

Desde hace varios meses, arrancó la carrera para llegar a la decanatura de Derecho de la Universidad del Externado.

Sin embargo, a pesar de que son varios los candidatos quienes buscan llegar a este cargo, la aspiración del exconsejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, ha generado controversia, debido a que varios sectores de la institución educativa aseguran que utilizó su cargo al lado del presidente Iván Duque para impulsar su campaña.

Entre los críticos de Archila se encuentran el exfiscal Eduardo Montealegre y el abogado Ramiro Bejarano. Incluso, en repetidas ocasiones, Bejarano ha asegurado que Archila se ha aprovechado de su puesto en el Gobierno Nacional.

En los micrófonos de W Radio, Bejarano expuso: “Hace cuatro años que (Archila) no pisa un salón de clases, nadie lo conoce. No podemos ser los recipientes de quienes salen de los gobiernos ni un aterrizaje a los que se les acaba el servicio público”.

Ante estas críticas, Archila aseguró en W Radio que siempre ha estado ligado a la Universidad desde que cursó sus estudios de pregrado y también ha sido profesor.

A su vez, ante el supuesto uso de cargo en el Gobierno para llegar a la decanatura, Archila aseguró que ha hablado con el secretario general de la institución para saber qué pasos seguir: “He tenido todo el cuidado de hacer esto como corresponde, con todas las directrices que me dijeron desde la Universidad. Es una facultad a la que le tenemos aprecio e ilusión”.

Por su parte, Bejarano aseguró que es falso que Archila haya sostenido ese tipo de reuniones con el secretario del Externado: “Cuando me dijeron eso, llamé al rector porque esto no puede pasar y me dijo que eso no era así. Entonces eso no es verdad”.