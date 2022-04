“Si se han acercado corruptos a mis discursos, les digo que tienen acabado el país”: Gustavo Bolívar

En el ojo del huracán

En el ojo del huracán de las redes sociales se encuentra el senador Gustavo Bolívar, a quien lo están criticando porque el senador estuvo en Ovejas, Sucre, en un evento público en el que estuvo el político Álvaro Gonzáles, quien es cuestionado por pertenecer a la casa del ‘Gordo García’.

Por estos días el Concejo de Bogotá se encuentra en Audiencia Publica del Proyecto Región Metropolitana de Bogotá- Cundinamarca, el proyecto más importante para la ciudad en los últimos 50 años. Muchos ciudadanos llegaron hasta el Palacio de los Deportes para ser escuchados por la alcaldesa Claudia López, quien como se dice popularmente, los dejó plantados. El concejal Carlos Carrillo llevó una figura de la alcaldesa con la imagen real para sentarla en una de las sillas, lo que se llevo todas las miradas y fotos. Esto generó un fuerte rifirrafe entre la administración y el concejal.

La campaña de ‘Fico’ Gutiérrez, que ha crecido porcentualmente en los últimos 15 días tomó la decisión de no hacer reuniones públicas ni generar ruido. Están cuidando al máximo al candidato y en este momento el objetivo es no generar polémicas, por eso, el Centro Democrático no ha anunciado el resultado de su encuesta de apoyo a la Presidencia, ya que de momento no anunciarán ese apoyo.

Se encuentra el embajador de Colombia en Costa Rica y ex vicepresidente Angelino Garzón, el motivo es por lo que presentará su nuevo libro ‘Reflexiones e iniciativas de vida’ de la editorial Planeta en Cali el próximo 26 de abril.

En el libro, Angelino habla de la importancia de un Estado austero que reduzca el Congreso a 150 parlamentarios, reduzca salarios y tanto beneficio. Hace reflexiones de la necesidad de cero tolerancias con la violencia y la corrupción. Además, sigue recalcando la importancia del dialogo social.

Abre con un refrán español que muchos olvidan en campañas políticas, “es de bien nacido ser agradecido”.