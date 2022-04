¿Cómo alimentarse para disminuir el riesgo de morir por un infarto?

En diálogo con W Fin de Semana, la doctora Karen Dueñas, cardióloga Clínica De la clínica LaCardio, habló acerca de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de mortalidad en Colombia, y señaló que esto se debe a que “las enfermedades que la predisponen son supremamente prevalentes en la población”.

“Enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el hábito del tabaquismo, el sedentarismo ha generado que haya una alta incidencia de esta enfermedad”, apuntó.

La doctora señaló que para evitar problemas cardiovasculares es necesario dormir bien: “para prevenir los infartos debemos tener un promedio de sueño entre 6 y 8 horas y que sea de buena calidad, que al día siguiente se tenga energía para hacer las diferentes actividades del día”.

Agregó que las relaciones sexuales regulares son de beneficio para el corazón y enfatizó en la alimentación: “Muchos enemigos rondan en la comida. Todo lo que es frito y frito en aceite reutilizado se debe evitar; que no sea la comida habitual sino algo que ocurra de vez en cuando. Debemos bajar el consumo del azúcar y la sal, carbohidratos refinados y panadería. Además, debemos estimular el consumo de frutas y vegetales. No es dejarlo de comer, si no disminuir la cantidad de consumo”.