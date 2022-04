Hay que poner la cara y explicarle al país que no salió bien lo de Reinaldo Rueda: presidente de la Dimayor

En entrevista con La W, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se refirió a la reciente salida de Reinaldo Rueda como director técnico de la Selección Colombia y las fuertes críticas que ha recibido el fútbol colombiano tras no haber clasificado al Mundial de Qatar 2022.

“Hay un esfuerzo de muchos años que no se traduce en este momento en los resultados (…) los directivos no solo son juzgados por su labor administrativa, sino también por los resultados deportivos, pero este proceso con Rueda no salió bien, y estamos buscando la mejor decisión para la Selección Colombia”, dijo Jaramillo.

En cuanto a la votación para escoger a los directivos de la Federación, Jaramillo especificó que “un club es un voto y así está, en cuanto a los derechos de la televisión, es un tema que se está hablando, entre ellos, se están exponiendo puntos de vista diferentes (…) yo soy una persona transparente que trabaja por los 36 clubes de la Dimayor, yo trato de manejarlo de la mejor manera posible”.

Por otra parte, se refirió al supuesto veto que habría a ciertos periodistas por parte de las directivas del fútbol colombiano. Frente a esto, Jaramillo aclaró que “no creo que haya veto para los periodistas definitivamente, yo no he visto eso, de mi parte eso nunca será así, yo soy una persona que pone la cara, que atiende a todos los periodistas. Desde el punto de vista de la Federación, yo he visto que el presidente Jesurún ha dado declaraciones, no sé si tenga medios a los que no quiera responder, pero definitivamente el tema de la comunicación es importante, hay que poner la cara”.

Para finalizar, el presidente de la Dimayor resaltó que “pensamos que Reinaldo Rueda era la mejor persona en ese momento para ese proceso de la Selección y no nos funcionó y ahora hay que tomar decisiones hacia el futuro de qué vamos a hacer para que esta Selección y nuestro fútbol tome rumbo y clasifique al Mundial”.