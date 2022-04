Isiah Thomas, empresario y leyenda de la NBA, invierte en Colombia con 12 hectáreas sembradas de cannabis

Colombia

A través de la página oficial de la empresa One World Products, Inc, el mayor productor de cáñamo y cannabis con licencia total y controlada por comunidades afrodescendientes en Colombia, se conoció que su presidente y CEO, el ex basquetbolista de la NBA Isaiah Thomas, visitará las ciudades de Cali y Bogotá del 26 al 28 de abril de 2022.

Es importante recalcar que One World Products plantó su primera cosecha de cannabis en 2018 en su sitio de cultivo en Popayán y comenzó a cosechar comercialmente en el primer trimestre de 2020. Hoy en día, cuenta con 12 hectáreas sembradas de cannabis.

“Estoy encantado de regresar a Colombia para reunirme con nuestros socios, propietarios de tierras, clientes, funcionarios gubernamentales y otras compañías en nuestro primer viaje sin estrictas restricciones derivadas del COVID-19″, declaró Thomas en palabras recogidas por el sitio.

Según la página oficial de la compañía, Thomas ha ganado notoriedad por haber sido incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) en el año 2000 después de pasar toda su carrera con los Pistons de Detroit. Además, en 12 ocasiones fue galardonado como All-Star de la NBA, así como dos veces se coronó campeón de la NBA, el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 1990, y nombrado como uno de los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA.

Hoy en día, Isiah Thomas se desempeña como analista para NBA TV y es un ejecutivo e inversionista de negocios internacionales.