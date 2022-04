“No tiene justificación política la presencia de Molano como ministro de Defensa”: Fajardo

De tibio poco

El candidato de la Coalición La Esperanza, Sergio Fajardo, se reunió con muchísimos jóvenes y pudo hablar hasta de lo que ocurre con el Ministro Molano, el candidato fue directo y vehemente para exigir su renuncia lo que se volvió viral en redes.

Puntualmente expresó: “Hace rato se tendría que haber ido del Ministerio de Defensa el ministro Molano. No ha sido serio, riguroso. Es responsabilidad del Gobierno velar por la seguridad de nuestro país (…) están repitiendo historias por no ponerle rigor, por no entender la dimensión del daño para nuestro país. No tiene ninguna justificación política la presencia de Molano como ministro de Defensa”.

Se olvidaron de los jóvenes

“En el marco de la conmemoración del pasado paro, se escucha la desilusión latente de tantos jóvenes por los líderes del Pacto Histórico, jóvenes a quienes incluso en medio de la pandemia motivaron a salir a las calles, a los que le pedían que continuaran en paro, incluso, algunos senadores apoyaron con recursos a la primera línea. Hoy, esos mismos políticos, que solo tenían por medio de jóvenes fines políticos, les dicen: “no marchen, no caigan en la trampa”, porque saben que políticamente en este momento les resta.

“Solo usaron a los jóvenes y hoy los dejan solos, se lavan las manos y dicen yo no marcharé. Ahora sí recordaron que la marcha mas efectiva es a las urnas. Jóvenes jamás olviden que muchos de esos políticos que los motivaron a salir no han visitado a un solo joven capturado en el marco de las protestas, tampoco a quienes hacían parte de la primera línea. Es lamentable decirlo pero muchos usaron a los jóvenes y su honesta indignación por este gobierno con fines electorales, recuerden hoy que los jóvenes que salen a la calle no están de paro, están conmemorando una fecha en la que mostraron que la voz de los jóvenes si es el presente que tiene poder”, dijo Catalina Suárez.