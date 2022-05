Mitos y verdades sobre los alimentos afrodisíacos y la autoestimulación, según una sexóloga colombiana

La sexóloga colombiana Geraldine Estrada, quien tiene un proyecto en redes sociales para aportar a la educación sexual, respondió en La W algunas dudas relacionadas con el tema.

A propósito de la creencia de que existen ciertos alimentos como las ostras y el chocolate que supuestamente ayudan a incrementar el deseo sexual, la sexóloga aseguró que se trata solamente de “un mito”.

“Es un mito, no existen alimentos afrodisíacos. Todavía no se ha comprobado la cantidad que se necesita para que influya, es más la experiencia de comerse unas ostras que lo vuelve un momento más romántico”, explicó Estrada.

En la conversación también se refirió sobre la autoestimulación. Algunos creen que hacerlo de forma frecuente podría disminuir el deseo, asunto que la colombiana aclaró.

“Mientras no sea como algo obsesivo que te esté afectando otros hechos de tu vida, no es negativo, el hecho que te masturbes no es malo. Me refiero a que, si se vuelve un impulso incontrolable, que ya se lastimen de tanto hacerlo, eso no va a afectar su deseo o energía sexual más adelante”, aseguró Estrada.

