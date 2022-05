“Nunca imaginé que era tan rentable”: latina que se gana la vida quitando piojos a familias ricas en Nueva York

Eliana Ortega, fundadora y directora ejecutiva de la compañía “Larger Than Lice”, es una mujer que viajó desde Ecuador y encontró en los piojos una forma de ayudar a otros. En diálogo con La W reveló detalles sobre su trabajo y la forma en que combate esos parásitos en la cabeza.

Según contó, cuando era pequeña su madre fue quien le quitó los piojos con ayuda de diversos ingredientes. Cuando llegó a Nueva York le ofrecieron trabajar en el negocio con el que ha ayudado a todo tipo de familias.

“Nunca me imaginé que era un trabajo y un negocio tan rentable, yo estaba en búsqueda de oportunidades en Nueva York y me dijeron que, si me gustaría matar piojos y así fue”, relató Ortega.

Mitos y verdades sobre los piojos

De acuerdo con la experta, en su trabajo debe usar productos específicos para combatir a los parásitos, así como una técnica de peinado para eliminar cualquier huevo o liendra de la cabeza.

“Uso productos a base de aceites esenciales, coco, aceite de almendras son algunos de los ingredientes activos del shampoo, acondicionador y un peine de uso profesional. La técnica es aplicar productos como una mascarilla, dejo un par de minutos, se mueren los piojos y comienzo a retirarlos con una técnica de peinado. Lo difícil es retirar todo para que no quede un solo huevo”, contó.

Sobre los que pueden resultar con piojos, indicó que cualquiera puede tenerlos. Lo único que buscan son cabello y cuero cabelludo limpio sin importar la edad.

“Si los niños contraen piojos, todos pueden tenerlos, no es necesario una edad específica. Todos estamos expuestos desde bebés recién nacidos que tienen pelo, he tratado bebés recién nacidos y ancianos”, relató.

Finalmente indicó que es necesario un contacto para que los piojos pasen de una cabeza a otra, pues no es cierto que vuelen o salten.

“Los niños no tienen conciencia de un espacio personal, se están abrazando y es lo que se requiere para un contagio, debe haber un contacto directo. Los piojos no saltan, no brincan, no vuelan, con tomar una selfie o compartir un cepillo, ahí puede haber un contagio”, contó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Eliana Ortega, fundadora y directora ejecutiva de la compañía “Larger Than Lice”.