“Solicitamos a la Infantería de Marina una base militar”: alcalde de El Banco sobre paro armado

En diálogo con La W, el alcalde de El Banco, Roy García Sánchez, entregó un balance de la situación que se viene presentando en el municipio de El Banco luego del paro armado presentado en el país, y de las acciones que se vienen implementando para garantizar la seguridad de la población.

Dentro de las medidas está la restricción de la circulación de parrilleros en horarios nocturnos, el cierre de establecimientos comerciales en un horario fijo, y la solicitud de que los menores de edad se mantuvieran en sus viviendas luego de las 10 de la noche.

“El jueves algunas personas fueron capturadas haciendo grafitis alusivos al paro armado, igualmente tuvimos un comité de seguridad municipal donde se le pidió a la fuerza pública redoblar el patrullaje. Igualmente se solicitó para el día de mañana un comité de seguridad regional debido al temor que se ha generado en la zona”, manifestó Roy García Sánchez.

Le puede interesar: Paro armado en el Magdalena deja tres vehículos incinerados

Asimismo, el mandatario local confirmó que para mañana se tiene programado un consejo de seguridad regional, que contará con la participación de la Gobernación del Magdalena, los alcaldes de la zona sur de los departamentos de Magdalena, Cesar y Bolívar, y las autoridades militares, para conocer los efectos del paro y las estrategias que se van a implementar.

“El Banco es el epicentro económico y administrativo de la región, con ese temor la gente del sur de Bolívar y del Cesar no vienen a abastecerse, por lo que muchos de nuestros comerciantes no abren porque no tienen a quién venderle su producto”, precisó García Sánchez.

Finalmente, exigió la presencia de la Infantería de Marina para recorrer el río Magdalena y poder brindar seguridad a la población, “en el consejo de seguridad pretendemos invitar a la Infantería de Marina para que instale una base que permita mayor seguridad sobre el río Magdalena y sus vertientes”, puntualizó.