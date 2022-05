“Él me ha dicho que es inocente”: suegra de colombiano sospechoso de asesinato en Bilbao, España

Un colombiano llamado Nelson David es señalado de supuesto asesinato después de que se entregara a la comisaría de Irún, en Bilbao. La justicia española cree que el hombre sería el culpable de la muerte de cuatro hombres.

El colombiano ha negado estar involucrado en los casos que se le acusa y Mónica, su suegra, habló en La W sobre la situación del joven. Según ella, el hombre con el que salía su hija es “humilde y trabajador”.

“Ha sido una persona responsable, humilde y trabajadora. Acá no se ha aclarado la situación, él me ha dicho que es inocente, hay que esperar que la justicia haga su trabajo. Con mi hija ha sido una persona muy sencilla, nunca ha habido violencia”, relató Mónica.

Sobre las versiones de las autoridades, indicó que el colombiano no se entregó por algún crimen o huyó. Por el contrario, ella fue quien le aconsejó que se presentara si no había cometido un delito.

“Él no se entrega porque no está huyendo de nada, me dice que está mal y le dije que fuera a dar la cara. Me dijo a mí y él es inocente, no quiere problemas para mí ni para mi hija, él fue a presentarse, no se ha ido a entregar”, relató Mónica.

La mujer aseguró que conoció al joven colombiano en España tras buscar personas para trabajar con ella, pero no tiene su documentación en regla. “Es una víctima más de la migración”, dijo Mónica.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Mónica, la suegra de un colombiano señalado como presunto responsable de la muerte de cuatro hombres y dos tentativas de homicidio en España.