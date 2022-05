Juan Manuel Santos también propuso eliminar la Ley de Garantías

No es la primera vez que un mandatario propone eliminar la Ley de Garantías. En el cierre del Congreso Nacional de Municipios en 2015, se propuso eliminar esta ley diciendo que era una restricción absurda y que estaba en juego la ejecución de 5,8 billones de pesos. Para el ministro del Interior del momento, Juan Fernando Cristo, no tenía ningún sentido mantener la ley ya que no había reelección del presidente, razón por la cual la norma fue creada en 2005.

Esta propuesta fue polémica porque se hizo en medio de época de elección de alcaldes por lo cual el primero en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe, quien en Twitter aseguró que “Santos pretende eliminar cualquier norma o institución que le impida entregar el país a las Farc”.

El procurador general del momento, Alejandro Ordoñez, apoyó al expresidente, consideró muy grave esta propuesta y aseguró que la prohibición de celebración de convenios interadministrativos no paraliza las administraciones municipales.

En su momento, la entidad le pidió al ministro Juan Fernando Cristo dar cumplimiento a la Ley de Garantías y advirtió que sus manifestaciones en medios de comunicación ponían en riesgo la transparencia de los comicios electorales.

Juan Fernando Cristo nos aclaró que esta fue una idea que surgió para implementar el acuerdo de paz, fue descartada y no se presentó el proyecto ante el Congreso de la Republica.