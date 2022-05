Justo & Bueno: ¿qué va a pasar con los empleados tras el cierre de las tiendas?

Luego de que se ordenara el cierre temporal de las tiendas de Justo & Bueno, tras el incumplimiento de pagos de administración que el fondo chino (JF Capital) se comprometió a dar el pasado martes 10 de mayo, La W conoció los testimonios de algunas trabajadoras de esta cadena de supermercados, quienes aseguraron que no fueron avisadas previamente.

Isabel, empleada de Justo & Bueno, calificó lo sucedido como una “irregularidad”, debido a que “ayer tenían el plazo máximo de empezar a pagar las acreencias a nosotros los empleados, en todo el día no dijeron nada, en la noche hicieron una reunión de 20 minutos para decirnos que la empresa china no les había cumplido y que no se habían comprometido con nada”.

Además, especificó que sus jefes directos les dijeron que no se podían abrir las tiendas. “Prácticamente quedamos desempleados de la noche a la mañana (…) los daños y perjuicios que nos han causado son irreparables, yo soy madre cabeza de hogar no sé con qué voy a cubrir el sustento de mi hogar”.

Por otra parte, Isabel indicó que el panorama para ella y su familia es “desolador e incierto” debido a que no tiene más ingresos actualmente.

Por su parte, Patricia, quien lleva 4 años trabajando en esta empresa, explicó que el aviso del cierre de las tiendas se dio a última hora. “También soy madre cabeza de hogar y en estos momentos estoy manos a bajo sin saber cuál va a ser la decisión del juez en la última audiencia”.