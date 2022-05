“Si no se contrata la auditoría internacional, se incurrirá en detrimento patrimonial”: magistrado del CNE

¿Y la auditoría internacional? Software electoral aún no ha sido puesto en marcha

Colombia

En diálogo con La W, el magistrado Luis Guillermo Pérez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), se mostró preocupado porque no se ha contratado la auditoría internacional al software electoral.

Y aunque señaló que desde el 2 de mayo hubo respuesta favorable por parte del Ministerio de Hacienda, sugirió que la demora ha estado en la Registraduría Nacional.

“La Registraduría nos dijo, desde el 2 de mayo, que el Consejo Nacional Electoral tenía que seleccionar una entre las tres firmas que habían hecho las ofertas con las que se hizo el estudio de mercadeo, que se les entregó a la Registraduría y al MinHacienda. La Registraduría ayer me manifestó que hasta que no se reúna su comité de contratación, que será esta tarde, el Consejo Nacional Electoral no podrá tomar una decisión sobre el particular”, dijo.

También advirtió que en 15 días serán las elecciones presidenciales y, si no se logra contratar la auditoría, se incurrirá en un detrimento patrimonial.

“El registrador me dijo que no había ningún problema, que tenía que resolverse esto lo más pronto posible. Y cuando le digo al presidente del Consejo Nacional Electoral que él debe tener la facultad de elegir la firma, entonces nos dice que no puede hasta que se reúna el comité de contratación de la Registraduría”, agregó

Y aseguró que la organización electoral “está haciendo todo lo posible para garantizar un certamen absolutamente transparente”.

Por último, resaltó que “nadie debe dudar de que el resultado electoral es lo que la ciudadanía ha expresado, con voluntad, en las urnas”.