“Es una vergüenza”: siguen las fallas en el sistema para pago de impuestos en Bogotá

Bogotá

Este lunes 16 de mayo nuevamente hubo caos y molestia por cuenta de las fallas en la plataforma de la Secretaría de Hacienda de Bogotá para pagar el impuesto de vehículo y el del predial.

Pese a que está habilitada la opción de la página de internet, los contribuyentes denuncian este mecanismo no ha servido.

“Terrible, llevamos desde la semana pasada y la página caída, no deja ingresar. Es más, no me aparece el vehículo registrado, el chat que ponen en la página no sirve y lo hacen venir a uno hasta acá, imagínese: desde hace tres horas haciendo fila y nada. Es increíble que uno tenga que hacer esto para pagar, no hay derecho”, señaló Luis Martínez.

Entre tanto, Teresa Rodríguez añadió que, debido a su avanzada edad, le resulta difícil hacer estas largas filas:

“Estoy tratando de pagar mi impuesto vehicular pero cada vez es más difícil, no he podido descargar el formulario para pagar el de este año. Imagínese, yo de la tercera edad haciendo esta fila interminable, tengo el turno 420, pero esto es una vergüenza, es una vergüenza que uno tenga que pagar los impuestos con esta fila”.

Sobre estas denuncias, la Secretaría de Hacienda señaló que, si bien hubo una falla durante el fin de semana en el sistema, el incidente ya está completamente solucionado y se atenderá a cada una de las personas que lleguen hasta el CAD a pagar sus obligaciones.

Para eso, informaron que se está atendiendo desde las 5:30 de la mañana.