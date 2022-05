“Me tocó guerrearla en mi carrera y eso me hizo resiliente”: Joan Collins, leyenda de Hollywood

A propósito del lanzamiento de su libro “My unapologetic diaries”, la actriz británica Joan Collins conversó en La W sobre su carrera artística y el papel de Alexis Carrington Colby en la famosa serie Dynasty.

Justamente en su libro habla del poder de la resiliencia y explicó: “me tocó guerrearla en mi carrera y eso me hizo resiliente, tuve momentos muy duros, tuve que presentarme una y otra vez, hacer castings. Pensé que después de Dynasty la tendría fácil y no fue así”.

Sobre su carrera, indicó que “fue feliz” haciendo Dynasty para la televisión y nueve años después quiso pasar al teatro, experiencias que aborda en su libro.

La realeza

Un tema fundamental en su libro es la relación con la corona británica. Según contó, recientemente estuvo en una celebración junto a la reina Isabel II y lo que describe en su obra es “sin hipocresía”.

“Estuve en un evento durante dos horas y media, ella (Isabel II) estuvo sonriente. En el libro escribí de ella porque la quiero mucho y tuve la oportunidad de conocerla”, aseguró Joan Collins.

Sobre la princesa Margarita también escribió. Aunque no tuvo una relación cercana y aseguró que “no fue tan amable”, indicó que trató de ser fiel a sus experiencias.

Otro de sus episodios tiene que ver con la princesa Diana, quien durante un evento benéfico en Palm Beach le dio un consejo sobre cómo manejar a los paparazzis. “Le pregunté a Diana cómo se maneja esto, ella dijo que hay que esquivarlos y darse cuenta que así va a ser la vida”, relató Joan Collins.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Joan Collins, actriz y leyenda de Hollywood.