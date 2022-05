“Tras entregarles los objetos, empezaron a disparar”: conductor del BMW que arrolló a dos ladrones en Bogotá

Bogotá

En diálogo con La W, Ángelo Schiavenato, el conductor del BMW que arrolló a dos ladrones en Bogotá tras haberle robado un reloj de 40 millones de pesos y dos celulares señaló que decidió arrollar a los delincuentes luego de haber recibido varios disparos por parte de ellos, en la zona de la calle 72 con carrera 5 en el norte de la ciudad.

“Ellos venían por el lado izquierdo, tomaron mis pertenencias y me dijeron que me iban a matar en varias ocasiones, luego me dijeron que arrancará y yo hice caso, arranque y cuando ellos pasaron del lado derecho empezaron a disparar, en ese momento mi reacción es embestirlos con el carro y ahí quedó en el video cuando ellos disparan primero.

Por eso, señaló que lo único que hizo fue proteger su integridad física y que no cometió ningún delito. “Primero que todo el ataque desde el primer momento, ya ahí hay un lugar a legítima defensa, bien sea que yo haya disparado o arrollado, ya con esa acción se configura en la ley 599 de 2000, yo soy abogado penalista y me dedico a esto, de ahí es que obtengo el dinero para comprar mis cosas como mi convertible como mis relojes, es evidente la configuración de la legítima defensa.”

Por eso insistió en que “yo deje que las pertenencias se las llevaran, yo puedo comprar otras cosas no hay problema, pero cuando dispararon fue cuando yo les embisto para evitar los disparos, después de eso dispararon de nuevo contra el carro y después del accidente escuché otros dos disparos, escuché la sirena de la policía y salí a perseguirlos.”

“Llegó la policía y logró capturarlos, encontraron arma, reloj y tiraron los celulares, pero la ciudadanía logró recuperarlos, las personas dijeron que era un niño rico, pero todo lo que he conseguido con mi trabajo, ayer salí en otro BMW y salí con otro reloj el doble de caro.”

Por último, dijo que en este punto “no se trata de dar o no papaya para que lo roben, porque sería justificar a los delincuentes, quienes creen que puedan hacer las cosas como quieran, estos delincuentes creen que roban a alguien y pueden salirse con las suyas y ese es el pensamiento de la ciudadanía.”