Alejandro Gaviria y Gustavo Petro, ¿juntos en un posible gobierno?

Tres paradas de un vuelo en turbulencia #AlOído:

Exclusiva #AlOído

El excandidato Alejandro Gaviria, quien estaba un poco ausente de la arena política en los últimos días a causa del COVID-19, parece que ha aprovechado bien sus días de reflexión.

Mientras algunos están en solo críticas, el círculo más cerrado de la campaña del Pacto avanza en pensar cómo sería un posible gabinete para gobernar. Los diálogos han avanzado al punto que, si llega a ser presidente Petro, Alejandro Gaviria podría ocupar uno de los ministerios más importantes.

Segunda parada

El expresidente Álvaro Uribe, en un nuevo video, lanza unas críticas a Gustavo Petro. Esta vez el exmandatario se refirió a la visita del candidato a Soacha y expresó “Petro, en Soacha, donde asesinaron a Galán, pretende igualarse con el mártir, acusa a un cafetero de querer asesinarlo porque ese cafetero apoya al Centro Democrático”.

También mencionó “Petro, para congraciarse con narco terroristas como Iván Márquez, anuncia que cambia la extradición. Petro ofrece al narcoterrorismo el seguro de no extradición”.

Tercera parada

Polémica ha causado lo expresado por Sergio Araujo, quien aseguró que si un empleado de sus empresas vota por Petro lo despedirá.

“¿A qué se está llegando con un posible acoso laboral? Cada persona es libre de votar por quien quiera sin que se tomen represarías en su contra, igual de reprochable a esos que dicen que si el empresario no apoya Petro no le comprarán más, buscando su afectación y atacándolo en manada en redes. Estamos de mal en peor, el COVID no nos hizo mejores personas. Independiente de quién gane, nos espera un país mucho más violento. Esto es lamentable”, comentó al cierre Catalina Suárez.