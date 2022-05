“Somos víctimas de estafa”: a inversionistas del edificio más alto del país, BD Bacatá, les deben millonarias sumas

Pese a que los inversionistas y financiadores del proyecto hotelero y residencial de Bogotá, BD Bacatá, el edificio más alto de Colombia, les prometieron que en 2016 iban a recibir beneficios de los derechos fiduciarios por este proyecto, esto aún no ha ocurrido y por eso los afectados se están uniendo para interponer acciones legales en contra.

Juan Carlos Coello, un venezolano que junto con su esposa invirtieron en el hotel alrededor de 240 millones de pesos en 2015 y a la fecha no han recibido ningún beneficio, aseguró en W Radio que “nos engañaron y un grupo grande somos víctimas prácticamente de una estafa”.

A esta pareja le dijeron que el hotel iba a tener ocupación de 50 y 60%, las áreas comerciales que tendrían garantizadas buenos rendimientos de 500.000 o 1.000.000.

“Acción Fiduciaria en noviembre del año pasado simplemente se lavó las manos y dijo que ellos ya no tenían nada que ver con eso ni eran garantes de esos dineros”, aseguró.

Además, señaló que cuando invirtió el dólar estaba alrededor de 2.000 pesos, hoy ronda casi los 4.000, “estoy perdiendo el 50 por ciento de mi capital”, remató.

Esteban es otro inversionista que dio 100 millones de pesos para dos fidis del centro comercial, pero aún no le han dado rentabilidad.

“Los locales están operando, pero no hay rendimientos y está lejísimos de lo que nos ofrecieron(…) las expectativas eran que cada derecho fiduciario pudiera dar un rendimiento anual cercano a lo que una inversión inmobiliaria puede dar que podría estar cercano al 10% anual. Pero lo cierto es que en este momento no hay ni expectativas a que eso pase. Ni el 10% ni el 5% ni el 1%. Son recursos que no se van a recuperar”.

Además, criticó el papel de la fiduciaria pues señala que incumplió con “garantizar que los recursos que inversionistas paguen, se destinen a la construcción de los proyectos y en este caso eso no pasó”.

Así como ellos son alrededor de 2.000 inversionistas afectados. De hecho, La W conoció que alrededor de 400 personas que compraron comercio y hotel (fidis) de BD Bacatá se agruparon y van a poner varias demandas y con esas recuperar las inversiones y además solicitar un dinero adicional por perjuicio.

Y es que 2018 Venerando Lamelas, presidente BD promotores, (empresa española detrás del proyecto) dijo en esta emisora que al hotel le faltaban seis meses para estar terminado y que antes de 2019 iban a recibir beneficios de sus derechos fiduciarios, pero la empresa entró en liquidación en febrero de 2021 y las personas siguen esperando su dinero.

De hecho, el hotel sigue sin terminar, va en el 70 por ciento de construcción, por lo cual está en venta en este momento. El centro comercial sí terminó y hay locales que operan allí.

Por su parte, conocimos que el proceso de liquidación BD promotores ha sido muy difícil porque no les han entregado todos los documentos que necesitan, de hecho, llama la atención que el edificio donde estaban las oficinas de BD promotores estaba vandalizado, y muchos documentos entre 2017 a 2021 desaparecieron. “La liquidación no tiene cómo sufragar los gastos mínimos. No hemos encontrado más activos”, aseguró una fuente cercana al proceso.

La fuente señaló que están buscando que la empresa de software dé los archivos a ver si encuentran algo de la contabilidad.

Entre tanto, Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria, nos confirmó que había dos firmas interesadas en comprar el edificio y nos aseguró que están en un momento crítico de la negociación y que espera que en tres semanas se pueda concretar el negocio.