“Mi apoyo a Petro sigue firme”: Margarita Rosa de Francisco

El mensaje

Hace unos días la actriz Margarita Rosa de Francisco expresó un mensaje que se malinterpretó en redes y que ha causado polémica:

“No me siento capaz de aconsejar a nadie de que vote por Petro. Él tendrá mi voto, eso sí. Es del único voto que me puedo hacer responsable”, señaló Margarita en su cuenta de Twitter.

Es tanto lo que se ha comentado entre los cibernautas que le tocó salir a explicar que no se confundan malinterpretando lo que expresó y se reafirmó en sus convicciones:

“Mi apoyo sigue firme. Llevo ya bastante tiempo aquí compartiendo mi afinidad con las ideas de Petro y también las de Francia. Si se fija, he puesto esta cuenta al servicio de quienes creen en su proyecto. Me he tragado los sapos en seco. Los que leen son adultos y deciden solos”, dijo la actriz.

La molestia de Sergio Fajardo

El candidato Sergio Fajardo denunció en redes que en una publicidad paga de Gustavo Petro se usaba también publicidad del candidato de la Centro Esperanza, recordándole que “no todo vale”.

La encuesta interna del Pacto Histórico

El senador Armando Benedetti causó polémica en redes al revelar una encuesta interna, en la que los porcentajes de los tres primeros serían:

Gustavo Petro: 48.1%

Federico Gutiérrez: 21.4%

Rodolfo Hernández: 18.6%

Algunos de los que cuestionaron los números exigieron al Centro Nacional Electoral que abra una investigación de oficio contra Armando Benedetti y proceda a las sanciones correspondientes por fabricar encuestas falsas.

“Lo cierto es que esto no preocupa al senador Benedetti, quien se ha convertido en el aliado más estratégico del candidato Gustavo Petro”, dijo Catalina Suárez al cierre.