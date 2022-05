“Después de este caso cambió la forma como se habla de racismo” Robert Samuels, periodista, sobre el asesinato de George Floyd

A propósito del lanzamiento del libro del periodista del Washington Post, Robert Samuels, La W conversó sobre su investigación y hallazgos en el caso del asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

En su obra “His name is George Floyd: one man’s life and the struggle for racial justice”, Samuels habla sobre la vida del hombre afroamericano que fue asesinato por un oficial de policía en Minneapolis, Minnesota, durante un arresto.

“Inmediatamente después de este caso se cambió la forma en la que se habla de racismo sistemático en Estados Unidos y en el mundo. Aunque el movimiento de ‘Las vidas negras importan’ tuvo un auge, no se ha visto una reforma de ley federal, más que todo en la Policía”, relató Samuels.

En su libro logró entrevistar a más de 400 personas entre familiares y personas cercanas al protagonista. Una de las conversaciones que más le impactó fue la que sostuvo con la novia de George Floyd.

Finalmente contó cómo su asesinato muestra el papel de las instituciones educativas y de apoyo a las comunidades que finalmente pueden poner en peligro a los más vulnerables. Incluso se revela que a George Floyd le decían que “la única manera de triunfar era jugar un deporte”.

“Se aprende sobre la historia y quién era George Floyd, de las instituciones que hicieron parte de su vida como las educativas, carcelarias y cómo estos sistemas diseñados para mejorar a la persona terminaron quebrando a este hombre, era amado por la comunidad”, relató Samuels.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Robert Samuels, periodista del Washington Post.