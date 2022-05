El éxito de una joven cuya “tienda” se dedica a enviar mensajes de buenas noches personalizados en China

Una joven cantonesa llamada Wong Biying reveló en La W detalles sobre la “tienda” que creó para enviar mensajes de buenas noches. En China es un éxito y los vende por 0.15 dólares.

Según contó, la joven comenzó su negocio en Taobao, un sitio en línea que se dedica a comprar y compartir información en China. En las noches envía un promedio de 60 mensajes a sus clientes.

Wong Biying aseguró que una de las razones por las que ha aumentado la demanda de ese servicio tiene que ver con el confinamiento o la soledad que enfrentan algunas personas en China.

“Son muchas personas que ahora están contratando el servicio en ciudades de cuarentena, especialmente Shanghái, donde la situación es complicada en lo que se refiere a salud mental. Se ha visto un incremento en la demanda en este sentido”, contó.

También aseguró que algunos mensajes son personalizados y van más allá del típico “buenas noches”. “Las personas suelen enviar su historia personal para que los conozca mejor porque enviar un mensaje estándar no tiene sentido”, indicó Wong Biying.

Finalmente contó que no se trata simplemente de un negocio, sino una forma de ayudar a otros. “Hay personas que se han divorciado, he llegado a enviar cerca de 300 mensajes en una noche, me siento en la obligación de ayudar a la gente porque sé lo que se siente que te echen una mano”, dijo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Wong Biying, joven cantonesa que abrió una tienda y se dedica a enviar mensajes de buenas noches por 0.15 dólares.