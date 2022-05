¿Por quién no votaría? / Sebastian Barros

Colombia

Este domingo se vence el plazo para la publicación de encuestas de intención de voto y la última sensación que nos va a quedar es que Gustavo Petro está estable en el primer lugar, mientras bastante abajo hay una pelea que se está apretando por el segundo puesto entre Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández.

La disparada de Hernández es tan grande como inesperada y es posible que pase a segunda vuelta con Petro, algo impensable hace 48 horas.

Esa es la foto grande pero a veces en las encuestas hay indicadores que pasan desapercibidos y que dicen cosas muy interesantes.

El domingo el diario El Tiempo publicó una encuesta de la empresa Tecnología y Servicios Electorales, Tyse, del exregistrador Carlos Ariel Sánchez. Según la ficha técnica la propia encuestadora financió el estudio. Curioso.

Esa encuesta a 8.000 personas con un margen de error del 2.7%, contiene una inteligente pregunta al revés: ¿usted por quién no votaría?

El más rechazado es Fico Gutiérrez por quien definitivamente no votaría el 38 % de los encuestados. El segundo en rechazo es Gustavo Petro de quien el 26% dicen que jamás votarían por él. La resistencia por Rodolfo Hernández es sustancialmente menor, solo el 3% no votaría por él.

El dato resulta aún más interesante si se revisa por los votantes de cada candidato:

Por ejemplo, si Federico Gutiérrez no pasara a la segunda vuelta, el 79% de sus electores jamás votaría por Gustavo Petro. Me parece lógico. Pero solo el 3% de quienes voten por Fico se niegan a hacerlo por Rodolfo Hernández. Es decir Hernández no tendrían que hacer nada para que los votantes de Fico se fueran con él, 8 de cada 10, lo respaldaría simplemente por su rechazo a Petro. Y el 97 por ciento de ellos pueden llegar a votar por él.

¿Pero qué pasaría en el caso de que Rodolfo Hernández fuera el que no pasara a la segunda vuelta?. Ahí habría más pelea.

Según la encuesta el candidato más rechazado por los electores de Hernández es Federico Gutiérrez: 34% de los electores del ingeniero no acepta votar por Fico. El segundo candidato menos afín es Gustavo Petro: 28 % de los electores de Hernández no votarían por él. Leído de otra manera, según la encuesta, sería más fácil para Petro que para Fico llevarse los electores de Hernández, pero solo puede aspirar a conquistar un poco más del 70 por ciento de ellos.

Por esas cosas de la política, tanto a Petro como a Fico les conviene tratar con guante de sede a Rodolfo Hernández porque pueden llegar necesitarlo con desesperación en 10 días. En cambio, Hernández puede seguir tratando a las patadas a Fico porque está subiendo principalmente a costa suya y si pasa a segunda vuelta los votos de Fico le llegarán por pura inercia.

Esa encuesta dice también por quien NO votarían los que están indecisos. Más de la mitad el 50.97 no votaría en blanco y eso es algo nuevo.

El candidato de carne y hueso más rechazado por los indecisos vuelve a ser Federico Gutiérrez: 24% no votaría por él. Le sigue Petro con el 10 %. Rodolfo Hernández tiene apenas el 3% de rechazo entre los que aún no han decidido por quien votar. Eso quiere decir que, según la encuesta de Tyse, Hernández tiene más chance de conquistar indecisos que sus rivales.

Los votantes de Fajardo están así en cuanto a su rechazo. El líder de la impopularidad vuelve a ser el candidato Federico Gutiérrez por quien no votarían el 37%. Le sigue cerca Gustavo Petro entre los electores de Fajardo 35% no votaría por él. En cambio Rodolfo Hernández tiene mucho menos antipatía entre los fajardistas. Solo el 6 % se negaría a votar por él. Si el matemático y el ingeniero se guiaran por cifras habrían hecho una alianza y estarían en la segunda, pero bueno.

Estos números que pasan relativamente desapercibidos pueden volverse los más relevantes el lunes después de la primera vuelta, si hay segunda vuelta, porque en ese momento la cuenta vuelve a empezar.

Dicen los que saben que en las primeras vueltas los ciudadanos votan por el candidato que más les gusta. En cambio, en la segunda vuelta van a las urnas para votar contra el candidato que menos les gusta. En estos números se empieza a ver lo que podría pasar.

Bonus track

Finalmente, el director de la Cárcel de Mediana Seguridad de Tunja, mayor retirado de la Policía Óscar Iván García, aceptó hablar con El Reporte ayer y dar su versión sobre el uso de la tierra de la cárcel y la mano de obra de los internos para cultivar papa que fue vendida y de la cual no tenía noticia el Inpec en Bogotá.

El mayor asegura que la actividad está amparada por una resolución general del Inpec que determina en general la agricultura como actividad laboral en las cárceles. Sin embargo el Instituto dice otra cosa: “Revisado el plan ocupacional del establecimiento, no cuenta con ninguna actividad agropecuaria autorizada”.

El mayor dice que los reclusos trabajaron voluntariamente en la siembra y que recibieron un pago de 38 mil pesos al mes, autorizado por el Inpec. Que no compraron insumos, abonos, ni fertilizantes, pero los tubérculos crecieron y dieron cosecha. Quizás, digo yo, porque le rezaron con devoción a San Isidro Labrador.

El director también sostiene que la cosecha fue de apenas 29 bultos de papa de mala calidad y no 250. Y que fueron vendidos a 55 mil pesos el bulto a un mayorista.

Tristemente el mayor no recuerda el nombre del mayorista que compró la papa. Asegura que unos guardianes hicieron el negocio y le entregaron solo $ 1.249.000 en efectivo (la cifra no concuerda con la que daría por el precio de cada bulto).

Afirma también que hace unos días le entregó la plata a una funcionaria del penal para que la depositara en la cuenta de la penitenciaría. Sin embargo esa consignación se vino a efectuar solamente después de que llegó un correo con mis preguntas sobre el tema.

El Inpec por su lado aseguró que la Regional Central, que tiene a cargo esa cárcel, hará una revisión y levantará un informe con base en el cual se evaluará el tema y se tomarán las decisiones a las que haya lugar.

Como decíamos ayer, lo más posible es que no suceda nada. Y en eso cuenta mucho que a poca gente le importa la suerte de quienes están presos.