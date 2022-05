Sancionan al diputado rebelde del Partido de La U que pidió no votar por ‘Fico’ en Norte de Santander

Hoy se metió “En Kamila de 11 varas” el presidente de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, Juan Carlos Bocanegra Chacón.

En los últimos días se viralizó un video en el que él, a pesar de ser militante del Partido de La U, se declaró en rebeldía y dejó claro que no apoyará a Federico Gutiérrez yendo en contravía de la decisión de las directivas.

Recordemos lo que dijo en un video publicado en sus redes sociales y que ya tiene casi 13.000 visualizaciones.

“Norte de Santander no puede votar por Fico Gutiérrez para la Presidencia de la República, me rehúso a darle continuidad a lo que nos imponen desde Bogotá y sería totalmente inconveniente otro mandato que no reconoce que el país se construye desde las regiones”, aseguró.

Esta declaración de desobediencia ya le pasó factura. Supimos que en las últimas horas el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U tomó la decisión de suspender, provisionalmente, su militancia como diputado, quitándole el derecho a la voz y al voto.

Ya lo notificaron sobre esta decisión y la comunicación también fue enviada a la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Norte de Santander para que se haga totalmente efectiva.

Fuentes del partido nos confirmaron que hasta el momento van 25 militantes sancionados y 40 investigaciones, a nivel nacional, por una posible doble militancia.

Y en el Partido Conservador hay tres personas con investigación preliminar: el representante a la Cámara, Felipe Muñoz; el concejal de Risaralda, Robert Sánchez; y el concejal de Pereira, Anderson Gutiérrez.