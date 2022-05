“Vangelis no necesitaba inspiración de otros, no necesitaba copiar”: Guy Protheroe, director de orquesta

Tras el fallecimiento del compositor griego Vangelis, La W conversó con Guy Protheroe, director de orquesta, quien recordó su legado y años de experiencia en la música. El también compositor destacó su capacidad de creación e inspiración.

“Hace 30 años hablé con él, no trabajaba directamente, no necesitaba la orquesta porque lo hacía solo, le gustaba trabajar con voces en vivo, pero no le gustaba mucho las grabaciones. No necesitaba inspiración de otros para hacer su música, no necesitaba copiar”, aseguró Guy Protheroe.

A propósito de su carrera, indicó que “no necesitaban muchas palabras para comunicarse”.

“Era una persona muy privada, disfrutaba el éxito, pero no la vida pública. Llegué a Inglaterra a reemplazar al tecladista del jazz, lo que él quería era trabajar solo, pero no significaba que no fuera sociable, así lo describiría”, agregó Guy Protheroe.

Vangelis es conocido por ser el compositor de películas como Blade Runner o Carros de Fuego. Fue el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, quien confirmó la noticia de su fallecimiento.

“Vangelis Papathanassiou ya no está con nosotros. El mundo de la música ha perdido al (artista) internacional Vangelis”, dijo en sus redes.

Es conocido como un pionero de la música electrónica. Se sabe que su música se inspiró en la exploración espacial, el futuro y la naturaleza.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Guy Protheroe, director de orquesta, compositor y musicólogo forense británico.