“Las últimas horas de Marilyn Monroe no fueron informadas correctamente”: Anthony Summers, autor

A propósito del estreno del documental The mystery of Marilyn Monroe: the unheard en Netflix, La W conversó con el autor Anthony Summer sobre las más de 600 entrevistas que realizó para su libro.

En el documental se revelan detalles sobre los últimos días de la famosa actriz y cantante estadounidense Marilyn Monroe, así como las conversaciones con la familia de su psiquiatra. Sobre su fallecimiento, indicó que los hechos aún son “confusos” pese a las investigaciones.

“No hay claridad de lo que ocurrió, testigos dicen que se veía diferente, pero no hay claridad. Dicen que murió en la mañana y llamó a la psiquiatra. Es un misterio, hay registros que dicen que no podía hablar bien al teléfono, a las 10:00 de la mañana se llamó a la ambulancia. Las últimas horas de Marilyn Monroe no fueron informadas correctamente, no creo que fuese recibida en un hospital, sino que la regresaron a la casa”, explicó el autor Anthony Summers.

En cuanto a su relación con la familia del expresidente John F. Kennedy, dijo: “él estaba casado y no era de esas personas que tenían una relación extramarital por mucho tiempo, pero después se dice que Marilyn Monroe estuvo involucrada con Robert”.

Finalmente indicó que al final de la vida de los Kennedy se habrían percatado que podría surgir un escándalo. “Creo que ella estaba muy impresionada y abrumada por esa conexión con los Kennedy”, agregó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Anthony Summers, autor y nominado al premio Pulitzer sobre el documental The mystery of Marilyn Monroe: the unheard.