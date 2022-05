Padre denuncia que una clínica en Cartagena le negó la atención a su hijo

Cartagena

Una familia que llegó a la Clínica Santa Cruz de Bocagrande –en la zona turística de Cartagena– en busca de atención urgente para su hijo, un bebé de 15 días de nacido, pero recibió una negativa inesperada.

Alejandro Negrete, padre del bebé, contó en La W que su hijo llegó a ese centro asistencial con problemas respiratorios y que, debido a la negativa de atención inmediata, ahora está en una clínica de Barranquilla en la que permanece en Unidad de Cuidados Intensivos.

“Me atendió un practicante del Sena que me dijo que no tenían pediatra. Ante mi reclamo, porque esa es una clínica de maternidad, me dijo que le diera unos segundos. Al volver, me preguntó si mi hijo había nacido en esa clínica y su respuesta fue que, como no había nacido ahí, no lo podían atender”, dijo Negrete.

El denunciante asegura que, movido por el momento que vivía junto a su esposa, salió rumbo a Barranquilla y que luego recibieron mensajes de la Clínica, con la intención de atenderlos para recomponer la situación. Sin embargo, prefirió llegar a la capital del Atlántico, donde su bebé ahora sigue en delicado estado de salud.

Santiago Puerta Bula, gerente de la clínica, respondió la denuncia al aire en La W y reconoció el error en este procedimiento. Señaló, además, que faltó una llamada previa del médico remitente para que este caso no hubiera llegado a los extremos en los que está ahora.

“Nosotros tenemos pediatras las 24 horas, pero también hay que tener en cuenta que no prestamos servicio de urgencia, sí quisimos atender al bebé y por eso contactamos a la familia”, dijo Puerta.