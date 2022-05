“Se requiere de auditorías independientes para generar mayor confianza en elecciones”: Carolina Botero

Colombia

En entrevista con La W, Carolina Botero, de la Fundación Carisma, se refirió al software electoral que va a operar en Colombia para el próximo 29 de mayo y la preocupación que hay desde varios sectores por la falta de garantías del mismo.

“El proceso electoral en Colombia tiene componentes tecnológicos y uno de los principios de este proceso es la transparencia. Los componentes electrónicos han tenido una auditoría y eso se ha venido haciendo siempre, eso lo ha hecho la Registraduría (…) con los problemas que se han empezado a notar en estas elecciones sobre el software, se ha venido pidiendo que exista una auditoría independiente que no sea para la Registraduría sino para los actores del sistema y la gente”, explicó.

Sobre el riesgo que se presentaría en Colombia ante la no presencia de una auditoría a las elecciones, Botero resaltó que “el alcance de una auditoría es poder mirar cómo funciona una tecnología y luego mirar si funciona o no, no va a garantizar que no vaya a haber una manipulación del software, eso es difícil”.

De no tenerlo, según Botero, pondría al país en la misma situación de las votaciones del 13 de marzo. “Tenemos que confiar en que vamos a poder revisar, como todavía hay una trazabilidad física todavía se pueden evidenciar los errores sobre lo físico”.

Agregando que “a futuro se requiere de auditorías independientes públicas para generar mayor confianza”.

Botero también fue enfática al mencionar que actualmente hay dos softwares para las elecciones en Colombia, como lo son Disproel e Indra.

Por último, Botero se refirió a las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana, quien aseveró que estaríamos frente a un “golpe de estado” previo a las elecciones presidenciales.