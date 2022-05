“Los padres y maestros tienen el alma quebrada”: pastor, sobre tiroteo en una escuela en Texas

A propósito del tiroteo en una escuela en la localidad de Uvalde, en Texas, Estados Unidos, La W conversó con Daniel Mayers, un pastor que vive a cinco minutos del lugar de la tragedia. Justamente ayer iba de camino a su casa cuando vio a los oficiales de Policía en la zona.

“Había muchos padres de la escuela que no los dejaban acercarse, fue algo terrible. No hay palabras para expresar esto, estamos orando por los padres de esta tragedia, se siente el vacío de los niños que ya no están con nosotros”, relató el pastor de la iglesia.

Como guía espiritual, también se refirió sobre el dolor de los familiares de los niños que fallecieron en el tiroteo, donde 21 personas perdieron la vida.

“Es algo que uno nunca piensa que puede pasar, pero como dicen acá en Estados Unidos, fue en la puerta de la casa. Los padres y maestros tienen el alma quebrada, duele mucho, hay un vacío muy grande”, agregó.

Aunque el pastor no conocía al principal sospechoso del tiroteo, identificado como Salvador Ramos, rechazó ese tipo de actos contra niños inocentes.

“No puedo explicar qué es lo que pasó, pero algo quebró en la vida de este joven, algo lo lastimó hasta el punto en que dijo ‘no tengo nada por qué vivir’”, dijo Mayers.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Daniel Mayers, pastor de la iglesia Tabernáculo de Alabanza en Uvalde, zona donde ocurrió el tiroteo de una escuela en Texas.