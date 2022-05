¿Nueva jugadita del registrador Alexander Vega?

En la Registraduría han dicho que los diferentes partidos políticos no están siendo juicios con la inscripción de testigos electorales, Al Oído conoció que no es cierto y que lo que está pasando es que la Registraduría no estaba preparada para la inscripción de los mismos.

El equipo Por Colombia tiene 60.000 testigos electorales que ha intentado registrar, pero la Registraduría solamente les ha aprobado 1.800. Al Oído se contactó al Equipo por Colombia, quienes expresaron que precisamente hoy asistirán a la Registraduría con el listado digital que tienen y van a exigir personalmente que les cumplan, les solucionen y que les den garantías.

¿Qué dice la Registraduría?

Al conocer las denuncias, la Registraduría citó a las 9 de la mañana a los representantes de las campañas para solucionar inconvenientes que se presentan en la certificación de testigos electorales.

Jalón de orejas al registrador #AlOído

Catalina Suárez dijo que es una irresponsabilidad absoluta de la Registraduría que faltando 4 días tengan más del 50% de testigos electorales sin registrar. No hemos olvidado el desorden, las fallas y los errores que presentaron las elecciones al Congreso, en las que aparecieron 1 millón de votos, sin que el registrador Alexander Vega se sonrojara y acá, como siempre, no pasó nada.

Este país lo único que necesita es que las instituciones lo rodeen de confianza y estabilidad, si no hacen un trabajo que le brinde garantías a todas las fuerzas, esto se puede prestar para muy malos entendidos.

Al cierre, Suárez expresó “desde la buena fe, como ciudadana, espero que esto no sea una jugadita nueva del registrador Alexander Vega, el que tanto nos sorprende, eso sí para mal”.