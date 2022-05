“Conozco a los que han fallecido, es muy personal”: juez que identificó a víctimas de tiroteo en Texas

Tras el tiroteo reportado en una escuela en la localidad de Uvalde, Texas, Estados Unidos, La W conversó con el juez encargado de identificar los cuerpos de las 21 víctimas de la tragedia, entre ellas 19 niños y niñas.

Según contó, fue un proceso complicado tanto para las autoridades como los familiares de los fallecidos, pues algunos no tenían identificación.

“Es un proceso muy duro para las familias, pero se tiene que hacer y lo mantengo en algo muy personal. Yo soy de aquí, yo vivo aquí, conozco a los que han fallecido, es algo muy personal para mí”, aseguró Eulalio Díaz, juez de Paz que se encargó de identificar los cuerpos de las víctimas.

Sobre el apoyo de los familiares, indicó: “estos niños no traen licencia de conducir, ni identificación, estábamos tratando de ver cómo se van a identificar los niños, los padres no pueden entrar, nosotros recibimos fotos y descripción de los padres de niños que no habían aparecido”.

¿Qué pasó en la Escuela Robb Elementary?

Al menos 21 personas murieron este martes, entre ellas 18 estudiantes y tres adultos en una escuela de la localidad de Uvalde (Texas, EE.UU.), donde también falleció el agresor.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que se creía que el atacante, identificado como Salvador Ramos, le disparó a su abuela antes de dirigirse a la Escuela Primaria Robb alrededor del mediodía, abandonar su vehículo e ingresar con una pistola y posiblemente también un rifle.