Cupo de endeudamiento: Advierten que Bogotá se está endeudando innecesariamente

Bogotá

Continúa la polémica por la discusión del proyecto de cupo de endeudamiento, por más de 5 billones de pesos, que solicitó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aparte del dinero que ya se había solicitado hace dos años, por lo que un sector del Concejo advirtió que la ciudad estaría endeudándose y comprometiendo a las siguientes administraciones distritales. Sin embargo, algunos concejales liderados por Julián Rodríguez Sastoque, consideran que es importante aprobar esta iniciativa ya que hay varias obras que se tienen que concluir.

“Sentimos preocupación con este cupo, porque no solamente es endeudar a la ciudad, sino también es ejecutar esos recursos y hemos visto que esta administración del primer cupo solo ha ejecutado el 42%, estamos a un año y medio de terminar esta administración y nos están pidiendo una suma muy importante con proyectos que aún no están definidos; es muy irresponsable para la ciudad y los bogotanos terminan pagando los ‘platos rotos’ y ellos son los que hoy quieren ver obras, ejecución, ¿dónde están las obras que prometió Claudia López?, no la vemos,” dijo Diana Diago.

“La segunda Línea del Metro es necesaria pero cuando usted tiene estudios de detalles, cuando usted sabe como va ser el riesgo jurídico y financiero, pero pedir recursos de algo que no tiene certeza, es sumamente irresponsable para la ciudad, están hablando de 25 colegios que no se van a construir ahora que se construían en 4 o 5 años, hoy en el plan de desarrollo quedaron estipulados unos colegios que Claudia López no ha terminado, que no ha construido”.

Por su parte, Julián Rodríguez de la Alianza Verde, agregó que votará positivamente el proyecto ya que “Bogotá necesita usar sus herramientas financieras y endeudarse no está mal, siempre que los indicadores y Bogotá tiene extraordinarias finanzas públicas, una buena cultura tributaria que son favorables para que podamos endeudar en un enfoque social y educativo; los jóvenes no dan espera, hay unas obras también que se necesitan con urgencia (…) además el metro que es una promesa de campaña, que estamos cumpliendo, hay que continuar con ese legado y saldar esas deudas, el sistema de cuidado, son proyectos de muy valiosos de inversión.”

Además, agregó: “del cupo pasado hay un saldo que no se comprometió, que son 6 billones de pesos, entonces lo que vamos aprobar es parte de este cupo y el resto ya está comprometido pero tenía otros propósitos, estábamos en pandemia, rescate social, etc, el cupo es como una tarjeta de crédito, si la usa bien pues sino también, en este caso utilizó una parte y el resto no se comprometió y la alcaldesa dice que hoy el contexto es otro.”