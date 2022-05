Falleció Alan White, mítico baterista de la banda de rock Yes

Este jueves se conoció la noticia de la muerte de Alan White, recordado baterista del grupo Yes y quien tocó junto a John Lennon y George Harrison.

La familia del baterista dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Facebook, indicando que White falleció en su casa a los 72 años tras luchas con una enfermedad, sin dar más detalles.

“Alan White, nuestro amado esposo, papá y abuelo, falleció a la edad de 72 años en su casa en la zona de Seattle el 26 de mayo de 2022, después de una breve enfermedad”, escribieron.

“A lo largo de su vida y de seis décadas de carrera, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificado para fans de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos selectos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron”, agregaron.

Asimismo, hicieron una breve biografía se White, quien nació Pelton, Condado de Durham, Inglaterra, el 14 de junio de 1949.

Y es que White se volvió una estrella de rock trabajando junto a artistas de renombre e hizo parte de bandas como The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury, Alan Price Big Band, Bell and Arc, Terry Reid, Happy Magazine (más tarde llamado Griffin), y Balls con Trevor Burton (The Move) y Denny Laine (Alas).