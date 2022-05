Nuevo Liberalismo se defiende y pide archivar indagación en CNE por queja de Lara

Hoy se metió “en Kamila de 11 varas” el senador Rodrigo Lara.

Conocimos la defensa que hizo el Nuevo Liberalismo ante el Consejo Nacional Electoral luego de que esta corporación le abriera una indagación preliminar por, presuntamente, cometer arbitrariedades contra el congresista.

En un documento entregado al magistrado Luis Guillermo Pérez, en las últimas horas, el partido aseguró que aceptó la petición de Lara para ingresar, pero con una condición: que acatara los estatutos y la sentencia de la Corte Constitucional que revivió su personería jurídica.

Pero, en palabras de la colectividad, el senador nunca manifestó de forma escrita y precisa que aceptaba los procedimientos internos para escoger al candidato presidencial que la representaría en la consulta de la Coalición Centro Esperanza. Y dijo que tampoco se comprometió, explícitamente, a acompañar los acuerdos de este equipo.

Y como el partido dice que esto no se cumplió, ratificó que el ingreso de Lara, como militante, no tuvo lugar por sus propias omisiones.

Lara también denunció que el Nuevo Liberalismo habría cometido un fraude procesal al pedirle al Senado que no lo dejara participar en la comisión que eligió a los 10 finalistas para el cargo de contralor general, argumentando que él no lo representaba, a propósito el Nuevo Liberalismo negó haber cometido este delito y señaló que al Consejo Nacional Electoral no le corresponde reconocer la calidad de militante del senador.

Por esto, y más, el partido pidió archivar este proceso. Así que el Consejo Nacional Electoral revisará ambas versiones que son contradictorias.