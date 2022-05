Pacto Histórico, los que más cuidarán sus votos

Al Oído visitó el centro de cómputo de la aplicación que garantiza la acreditación de los testigos electorales en todo el país, que son los mismos que desarrollaron la aplicación para que los delgados de cada punto de votación inmediatamente envíen a la Registraduría cualquier inconveniente que se presente en mesas. Un desarrollo tecnológico nunca antes visto en el país.

Menor riesgo de fraude

Desde el aplicativo podrán enviar todo cuando vean inconsistencias directamente a la fuerza política en tiempo real, si usted es testigo y se da cuenta de algo en el conteo, envía inmediatamente desde su aplicación. Ya el resto dependerá únicamente del orden de cada campaña para ir alistándose con sus reclamaciones.

Actualmente están inscritos más de 110.000 testigos electorales a nivel nacional e internacional. Conocimos que el Pacto Histórico es la fuerza que la sacó del estadio con esta inscripción de testigos, buscan cuidar cada voto, al punto que son los únicos que tendrán un testigo en cada mesa. En las últimas horas el Equipo por Colombia ha aumentado significativamente su inscripción de testigos estando muy cerca del Pacto, incluso en el último reporte la diferencia es de dos mil testigos.

Invitación Al Oído por Catalina Suárez

“Por favor salga a votar este domingo, por quién usted quiera, por el país que sueña, no use el voto útil, vote de corazón, no se vaya de puente, quédese y elija, entre más personas salgan a votar, más difícil que se haga cualquier fraude. No se aleje de las personas que quiere porque no piensen como usted, recuerde que nuestros políticos hoy se odian y mañana hacen alianza. Votemos en paz y que gane la democracia”, dijo Catalina Suárez.

La noticia y dato #AlOído

Al Oído conoció que el Colegio Americano de Bogotá, luego de la denuncia vía instaurada por unos padres de familia por posible discriminación a su hija, ofreció excusas públicas en cabeza del nuevo rector Francisco Cardona, quien le habló Al Oído de la impugnación al fallo.

De igual manera, Al Oído conoció que en las indagaciones realizadas no se encontró intención de discriminar a la menor o su familia.

Fuentes confirmaron a Suárez que el Colegio se encuentra evaluando y realizando cambios en pro de salvaguardar siempre el respeto en la diferencia. Incluso, conoció que es de los que en el país tiene más reconocimientos internacionales por los procesos internos que lleva en materia de inclusión.

Se generó una confusión en medios y redes ya que los padres de la menor decían que el Colegio no ofreció excusas, por eso Al Oído con la lupa les cuenta la verdad de los hechos.