Con Rodolfo Hernández tengo buena relación, con Petro ninguna: Sergio Fajardo

A propósito de los resultados de la jornada electoral del domingo 29 de mayo, donde los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández obtuvieron la máxima votación, el excandidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció en La W sobre su derrota en estas elecciones presidenciales.

“Estoy tranquilo y en paz conmigo mismo, con las personas con las que he compartido la vida, con las personas que hice política y estoy en paz porque fui firme en mis principios, en las convicciones y espero estar en paz con Colombia”, resaltó.

Fajardo explicó que en Colombia existe un malestar de miedo, rabia y tristeza que no permitirían que se continuara por el mismo camino. En esta ocasión, no logró una gran votación comparada con las elecciones presidenciales del 2018: “El cambio que yo representaba, por el que luché todos los días, no era el cambio que quería Colombia”.

A su vez, mencionó que ambos candidatos tienen una responsabilidad enorme con la Colombia actual, la cual, según él, es la más difícil de los últimos años.

Además, aseguró que dentro de las próximas semanas, antes de la segunda vuelta, habrá confrontación y agresividad. “Ojalá se mantenga un esquema razonable de competición y confrontación política”, señaló.

¿Apoyará al candidato Rodolfo Hernández?

Fajardo aseguró que el candidato Hernández se comunicó con él, luego de los resultados electorales.

“El señor Rodolfo Hernández me llamó anoche, me dijo el aprecio que me tiene y que las puertas están abiertas, esa fue la conversación. Lo que yo he dicho es que vamos a aterrizar con la coalición y discutir, y ya veremos si tenemos una posición unificada o tendremos otras perspectivas”.

Y añadió: “He construido una propuesta de ser y actuar en la política, ahora en términos personales con Rodolfo Hernández tengo una buena relación personal, es lo que puedo decir y por el lado del señor Petro evidentemente ninguna relación personal, esa es la realidad. Pero mi proyecto cuál es, pues Colombia y ayudar a construir y mantenerme fiel a mis principios”.