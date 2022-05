“Es una bofetada a Petro”: María Fernanda Cabal sobre la primera vuelta

En diálogo con La W, la senadora María Fernanda Cabal se refirió a los resultados de la jornada electoral del domingo 29 de mayo, sobre la derrota del candidato Federico Gutiérrez, quien fue apoyado por el Centro Democrático y de su decisión de “montarse a la Rodolfoneta” para la segunda vuelta del próximo 19 de junio.

“Más que un apoyo, a mí me gusta hacer análisis político porque tengo la capacidad la compresión de la coyuntura. Yo me sorprendo con esa necesidad, que se dio el día de ayer, primero con el establecimiento, segundo las estructuras políticas y tercero es una bofetada a Petro”, refiriéndose a los resultados.

La senadora aseguró que Gustavo Petro “no es el candidato de cambio” y que, además, apoyó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos: “Cuando dicen que el uribismo ha gobernado 20 años es falso, Juan Manuel Santos gobernó con Petro y benefició a Petro”.

La derrota de Federico Gutiérrez

“No estaba el uribismo detrás de él, al presidente Uribe lo escondieron y siempre es con una visión de temor de expresar las ideas. Uribe salió de su segundo mandato, después de 8 años, con el 80 % de popularidad, hoy tiene creo que el 30 % porque no se gobernó con las ideas, ni se gobernó con la ejecución que hizo crecer a un país en 8 años”, señaló.

A su vez, aseguró que si los siguientes gobiernos al de Uribe, hubieran seguido con las banderas del expresidente “el país estaría con muchos indicadores económicos ya apostándole a estar en los mejores índices de libertad económica”.

“Aquí echamos para atrás, aquí convertimos a los guerrilleros en héroes”, añadió.

Apoyo a Rodolfo Hernández

Por su parte, señaló que la mayoría de los colombianos votarán por Hernández en la segunda vuelta: “Sin estructuras, Rodolfo Hernández, solo con carácter y con decisión convenció el corazón de un país que seguramente, en mayoría, se volcará a votar por él”.

Por último, habló de las fuertes críticas que ha recibido Hernández, a raíz de los comentarios que ha realizado sobre la mujer y sus reacciones violentas.

“Él en su personalidad es muy del rasgo regional santanderiano en que no se queda callado, en que transgrede el límite porque la rabia le da para pegarle una cachetada a un concejal que cree que es corrupto, pero eso le gusta a la gente. Lo que dice de la mujer tiene que ver con perder el humor por estar en la política (...) uno en la vida no todo puede tomárselo en serio. Nos parece gravísimo que diga eso, pero no nos parece gravísimo el prontuario criminal de Petro”, puntualizó.