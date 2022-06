César Gaviria ignora invitación de Ernesto Samper para renunciar al Partido Liberal

Hoy se metió “En Kamila de 11 varas” el Partido Liberal, cuyo director optó por apoyar a Federico Gutiérrez.

Y ante los resultados de la primera vuelta presidencial, el expresidente Ernesto Samper invitó al expresidente César Gaviria a reunirse esta misma semana y apoyar a Gustavo Petro. Pero no solo eso, le pidió que definieran una fecha para convocar un “Congreso de Refundación Liberal”, donde ambos den un paso al costado y permitan que surjan nuevos dirigentes liberales.

Supimos que el expresidente Gaviria vio esta invitación y “ni fu ni fa”, no le dio relevancia y lo ignoró totalmente.

Es más, fuentes del partido nos aseguraron que Gaviria está analizando las propuestas de ambos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta. En el caso de Rodolfo Hernández, que fue la sorpresa, ha estado viendo sus videos de TikTok, que ha sido una de sus plataformas de comunicación.

También nos confirmaron que Gaviria no quiere reunirse con el ingeniero, ni con Gustavo Petro, y no les ha querido contestar a los emisarios del Pacto Histórico que lo han estado buscando. Entre ellos el coordinador político, Jaime Dussan, lo que no cayó para nada bien porque muchos consideran que un eventual apoyo del expresidente sería contraproducente para la campaña y no sería necesario.

Hoy, al mediodía, se reunirán las bancadas en el Senado y en la Cámara de Representantes, en un hotel de Bogotá, en donde muchos de los militantes insistirán en su petición para que haya plena libertad.