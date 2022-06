“Él se empezó a volver millonario volteando tierras”: Petro sobre Rodolfo Hernández

En entrevista con La W, con Julio Sánchez Cristo, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, habló sobre los resultados de las votaciones de primera vuelta y los retos que tiene de cara a la segunda vuelta presidencial.

De igual forma, el candidato se refrió a la polémica que hay alrededor de las personas que lo acompañan en su campaña, como la senadora electa Piedad Córdoba, Armando Benedetti y Roy Barreras.

Frente a esto, Petro dijo que “si yo me robo un peso no puedo luchar contra la corrupción, eso para mí ha sido un principio básico desde que me metí a la política desde muy joven (…) me han metido no sé cuántos procesos y ni siquiera han llegado a la fase en la que se inicia un proceso, todos han sido preliminares”.

Sumado a lo anterior, Petro resaltó que él puede decirle al país que “tienen un candidato que no se ha robado un peso y a mis hijos jamás los verán, a ninguno, firmando en una notaría un negocio con el Estado, donde el papá es el jefe de ese Estado, ni en zonas francas”.

Siguiendo con el tema, el líder de la Colombia Humana lanzó fuertes pullas contra su contrincante, es decir, Rodolfo Hernández, “mi contrincante no puede decir eso mismo, mi contrincante se empezó a volver millonario volteando tierras”.

“¿Qué le pasa hoy a él? Que no es que alguien le puso una denuncia, como a mí, es el indicio tan grave que no se quedó en preliminar, sino que pasó a la etapa de imputación, que es a juicio (…) así no se puede luchar contra la corrupción”, agregó el candidato presidencial.

Por último, habló sobre el papel del senador Roy Barreras dentro de su campaña. “El señor Roy no está imputado, no está ni siquiera en juicio ni en proceso como el contrincante, a mí me interesa tenerlo al lado porque tiene una gran experticia en el proceso de paz que se hizo en el gobierno de Santos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: