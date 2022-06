“No estamos violando la privacidad”: director de PimEyes, la web que encuentra fotos

A través de motores de búsqueda, la página web PimEyes es capaz de encontrar fotografías gracias al reconocimiento facial. Giorgi Gobronidze, director esa plataforma, conversó en La W a propósito de los riesgos y oportunidades que tiene la empresa.

Gobronidze reconoció que se trata de una tecnología controversial. Sin embargo, aseguró que no usan la página para rastrar a una persona, sino que la información está pública y se crea una base de datos.

“Solo se encuentran fotos disponibles porque no se entra a páginas restringidas o bloqueadas. No es para identificar a la persona, sino la url, no estamos rompiendo ni violando la privacidad de nadie”, dijo el director de PimEyes.

Sobre las críticas en la forma en que puede ser usada esa página, indicó que surge la discusión por la responsabilidad en el servicio o en quienes abusan de él, asunto en el que están trabajando para prevenir ese tipo de situaciones.

Finalmente respondió sobre la posibilidad de reconocer a menores de edad con la tecnología de PimEye y los riesgos que eso representa.

“Es muy difícil para Internet distinguir la edad, pero estamos trabajando en eso. Aún no tenemos la habilidad de reconocer la edad de la persona, pero se está trabajando por tener una solución, hay casos controversiales y se están ajustando las medidas de seguridad”, aseguró.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Giorgi Gobronidze, director de PimEyes y especialista en seguridad.