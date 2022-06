Polémica por declaraciones de Angélica Lozano y su condición para apoyar a Petro

Bogotá

En diálogo con La W los concejales Martín Rivera y María Fernanda Rojas, se pronunciaron sobre las declaraciones de la senadora Angelica Lozano, donde da a entender que su respaldo político a Gustavo Petro, depende de si se aprueba, en el Concejo de la ciudad, el proyecto de cupo de endeudamiento. Por eso, durante una sesión en el cabildo, hubo polémica por las palabras de Lozano.

“Cada quién podrá tomar su decisión con base en lo que considere. Lo qué pasa es que lo que la primera dama del distrito mencionó en la entrevista, tiene mucho de falso en algunas de las cifras que daba, tiene mucho de chantaje en plantear unas razones por las cuales algunos votamos no al cupo. Además, encasilla, en un concepto que ella planteó, como los verdes petristas a quienes no somos petristas pero votamos no al cupo”, señaló Rivera.

A su vez, añadió: “No mencionó la primera dama que, durante la final de la Champions, cuando se votó ese cupo de endeudamiento en la Comisión de Hacienda, no estuvieron presentes los dos concejales que le hacen campaña a Gustavo Petro”.

Por otro lado, explicó que la votación que hace falta es la de la plenaria, la cual aún no se ha citado.

“Yo voy a votar negativo, como lo hice en la Comisión, porque el enfoque del gasto, de lo que se plantea en este cupo de endeudamiento, no corresponde con las necesidades que tiene en este momento la ciudad”, puntualizó.

Por su parte, ‘Mafe’ Rojas, de la Alianza Verde, agregó: “Cuántas batallas nos hemos dado para que en Bogotá podamos tener metro subterráneo. A mí me tocó hacer los estudios del metro subterráneo en la época de Petro, que finalmente no se pudieron concretar en una licitación por el famoso cheque sin fondos del presidente de ese entonces”.

“Hemos dado una batalla por tener metro subterráneo en Bogotá. Hoy estamos ad portas de una decisión para hacer una segunda línea de metro hacía Suba y Engativa. Cómo no vamos aprovechar esta oportunidad para profundizar la red metro (...) es natural que aprobemos la oportunidad a través de ese cupo de endeudamiento”, señaló Rojas.

Por último, aseguró que su voto será por el candidato Petro: “yo voy a votar por Gustavo Petro, hace varios días hice la adhesión oficialmente a su campaña y estoy convencida que esa es la propuesta de cambio para el país”.