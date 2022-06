El 7 de diciembre estará lista la Ley de Etiquetado Frontal, dice MinSalud

Colombia

En entrevista con Julio Sánchez Cristo para La W, Fernando Ruiz, ministro de Salud, reveló que el 7 de diciembre del año en curso estará lista la Ley de Etiquetado Frontal de comida chatarra en Colombia.

A su vez, el Ministerio de Salud explicó los interrogantes que han surgido frente a este proyecto, entre ellos el hecho de que no se ha cuestionado la forma en la que debe ir la etiqueta en los alimentos.

“En ningún momento emití ninguna crítica negativa al etiquetado hexagonal, son cosas que se quieren plantear en contra del Gobierno. Me he mantenido ajeno a cualquier posición, me mantengo en lo que el estudio revele”, dijo el ministro Ruiz.

Además, el ministro Ruiz explicó el motivo por el cual no cumplirán con la fecha establecida en la que debían tener al día los estudios de las nuevas etiquetas y todo el proyecto completo para dar inicio.

“Yo quiero aclararle al país: esto no se puede regular en uno o dos meses, eso desde el principio es imposible, esto requiere al menos 24 meses. Esto se debe a que Colombia, por diferentes tratados internacionales, debe hacer estudios de todo tipo” explicó Ruiz.

También reveló la nueva fecha en la que se entregará el proyecto terminado: “Lo que se está planeando en esta nueva ruta es ajustar la norma que ya fue expedida, la cual nos evita hacer todas esas consultas y nos llevaría a que, alrededor del 7 de diciembre, se dé la norma. Esto no es ningún engaño al país”.

El ministro afirmó que, en su momento, se advirtió al Congreso que ese proceso no se podía hacer en un año, sino que se requería de más tiempo, como por ejemplo la regulación de grasas trans que duró tres años.