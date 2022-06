Buscan archivar caso de participación política contra Duque

Voto en blanco ¿inconstitucional para segunda vuelta?

Reconocidos juristas del país consideran que la Registraduría Nacional cometió un error al incluir la opción del voto en blanco en el tarjetón para las elecciones de segunda vuelta.

El jurista Germán Calderón España interpuso una tutela contra la entidad estatal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando la violación de los derechos políticos de los ciudadanos.

De acuerdo con el Parágrafo 1 del Artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece:

«PARÁGRAFO 1. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral».

Alarma Al Oído

El representante Mauricio Toro encendió las alarmas en Al Oído ya que mañana en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes quieren archivar el caso contra el presidente Iván Duque por intervención en política.

El representante dijo “el caso auto-asignado por @OscarVillamiz del @CeDemocratico (mismo congresista que archivó la ‘Ñeñepolítica’ sin investigar) no buscó ninguna prueba”.

Razón por la que el congresista Toro solicitará que la sesión de mañana sea pública.

Catalina Suárez preguntó ¿cuál es el afán de archivar sin investigar en la última semana de sesiones?

Nuevos apoyos a Rodolfo Hernández

La artista y empresaria Natalia París sorprendió al publicar un video político, el cual acompaña de un párrafo en el que expresa su favoritismo por Rodolfo Hernández, quien en sus palabras es el cambio. Igual que el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que también hizo público su favoritismo por Rodolfo Hernández, diciendo que este no proponía perdón social sino cero impunidad.

“Un apoyo que en lo personal creo que puede ser como el abrazo del oso y que resta más de lo que suma”, expresó Suárez.