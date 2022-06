Opinómetro: El 46% de los encuestados cree que Rodolfo Hernández será presidente

Colombia

Este 6 de junio, la firma Datexco Company S.A. reveló los resultados de su más reciente Opinómetro para W Radio, en el cual se formularon preguntas relacionadas con las elecciones del próximo 19 de junio, cuando los colombianos decidirán quién será el próximo presidente de la República.

Los temas de estudio del Opinómetro de Datexco fueron los siguientes: Próximo presidente, participación de la esposa del presidente, propuestas de los candidatos presidenciales, agrado por los candidatos de segunda vuelta, sistema electoral y futuro de Colombia.

El Opinómetro para W Radio revela que el 46% de los encuestados cree que Rodolfo Hernández será presidente, mientras que el 42% considera que Gustavo Petro llegará a la Presidencia. El 9% no sabe y el 3% no responde.

De otro lado, se preguntó a las personas si prefieren que las esposas de cualquiera de los candidatos que lleguen a la Presidencia participen o no en la gestión de gobierno de su esposo.

El 72% dijo que sí, mientras que el 17% no; el 8% no sabe y el 3% no responde.

También se preguntó si los encuestados tienen claro lo que proponen los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en caso de ganar la Presidencia: el 75% dijo que sí, el 17% no, el 6% no sabe y el 2% no responde.

Ficha técnica:

La técnica de estudio fue aplicada a partir de la selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio: Eje Cafetero y Antioquia, llanos, centro-sur Amazonía, Caribe, Centro-Oriente y Pacífico.

Consulte aquí la encuesta completa: