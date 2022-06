“Rodolfo Hernández me genera la credibilidad que necesito”: Catalina Ortiz

Colombia

En diálogo con La W, la representante a la Cámara, Catalina Ortiz, quien fue jefe de debate de Sergio Fajardo, expuso sus argumentos para respaldar a Rodolfo Hernández.

La congresista aseguró que hasta el último momento apoyó a Sergio Fajardo, sin embargo, asumió la derrota.

“La cosa con Petro no iba, definitivamente el voto en blanco fue una cosa que hicimos en el pasado, que creo que no dejó un buen saldo, los electores no lo tomaron bien. Entonces me puse a estudiar a Rodolfo Hernández y dije: este es el hombre, un tipo con unas ejecutorias muy importantes en el sector público y en el sector privado, es un tipo que a mí me genera la credibilidad que necesito para saber que es el señor que puede llevar las riendas de este país”, dijo.

También destacó que el candidato es sencillo, auténtico y “llama las cosas por su nombre”.

Frente al portazo que les dio el candidato Rodolfo Hernández a Fajardo, Carlos Amaya, Jorge Robledo, a Juan Fernando Cristo, señaló que “esas negociaciones, en donde se ponen muchas condiciones, pueden llegar a ser recetas para el desastre”.

Y en cuanto a las críticas por recientes declaraciones de Hernández sobre el papel de la mujer en la política, informó que se están incorporando muchas de las propuestas de la Coalición Centro Esperanza.

De otro lado, cuestionó las iniciativas económicas de Gustavo Petro por su impacto fiscal.

“A mí me preocupa terriblemente una persona que nos presenta seis programas que suman $129 billones y que nos presenta, por otro lado una reforma tributaria de $64 billones, no sé de dónde uno se levanta eso”, señaló.

Sobre ese punto, dijo que el candidato del Pacto Histórico es populista, engaña a la gente y tiene poca capacidad de ejecución.