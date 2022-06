Trump dejó una mina para Biden con la Cumbre de las Américas: Kevin Whitaker

En la Cumbre de las Américas, que se celebra entre el 6 y 10 de junio, quedaron en duda las invitaciones a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. La W conversó con Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, sobre las repercusiones en el evento.

Según contó, la cumbre es una oportunidad para estrechar lazos entre países, pero cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso a Los Ángeles como sede, se desencadenó lo que llama una “mina”.

“La Cumbre de las Américas es un muy buen concepto y en este caso la decisión de la administración Trump, de ser anfitrión, es una suerte de mina para la administración Biden. Las invitaciones de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no son democracias y no conforme al concepto regional de membresía, ha quedado en el aire”, indicó Whitaker.

Justamente aseguró que esa situación hace que asuntos como la reactivación económica y la migración no se discutan a profundidad.

A pesar de las ausencias, el exembajador agregó: “yo no diría que fracasó la Cumbre, se está hablando de cambios que no son centrales a los retos de la región ahora, es de mucha importancia, es un enredo que se debió haber evitado”.

La situación en Colombia

A propósito de las discusiones en la Cumbre de las Américas, el exembajador de Estados Unidos se refirió a la lucha contra el narcotráfico y la vez en la que por poco le quitan la certificación de ese estatus al país.

“Estuvo bastante cerca y con miembros de la embajada pudimos evitar eso, fue muy difícil porque no tenían argumentos, solo sentían que Colombia no estaba haciendo lo necesario y eso no tiene ninguna razón, Colombia empezaba a enfrentar al narcotráfico”, reveló.

Finalmente se refirió a las próximas elecciones del 19 de junio y la elección de un nuevo presidente en el país. “Son decisiones de los colombianos y hay un interés profundo en un cambio. Es trabajar con un gobierno para enfrentar un problema, mantener esa posibilidad de colaboración es lo más importante”, agregó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia.